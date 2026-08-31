В РФ разрешили продажу на АЗС топлива по стандартам ниже Евро-5

Фото: depositphotos/zorandim

Российское правительство разрешило продажу бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса "Евро-2", "Евро-3", "Евро-4" и "Евро-5" с поставкой на общих рыночных условиях на АЗС с 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

В ведомстве отметили, что решение будет действовать до 30 июня 2027 года. Данная мера поспособствует приведению требований о розничной продаже топлива в соответствие с ранее принятыми решениями о разрешении выпуска в обращение топлива различных экологических классов.

"Ранее соответствующие марки бензина и дизеля могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, однако возможности их реализации на АЗС были ограничены", – уточнило министерство.

При этом АЗС будут предоставлять потребителям полные сведения об экологическом классе топлива. Россияне смогут сами выбирать бензин с учетом его характеристик, пояснили в Минэнерго.

Вместе с тем, как указало ведомство, решение является временным и будет применяться в качестве механизма оперативного реагирования на текущие условия работы рынка. Мера призвана увеличить устойчивость поставок и уменьшить риски появления дефицита отдельных видов топлива.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Для недопущения дефицита топлива он призвал действовать превентивно, выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры.

