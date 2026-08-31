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31 августа, 18:27

Политика

Путин заявил о движении России к завершению украинского конфликта

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что Россия движется в направлении завершения конфликта на Украине. Об этом он сообщил в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В ходе беседы Моди затронул тему Украины и подчеркнул необходимость решать все проблемы мирным путем. Глава индийского правительства призвал "двигаться именно в этом направлении" и предложил обсудить эти вопросы. Российский лидер согласился с его словами.

Вместе с тем Моди поделился ожиданиями от предстоящего в сентябре визита Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что предпосылок для оптимизма в мирном урегулировании украинского конфликта пока нет из-за позиции Киева.

В то же время в МИД РФ заявили, что Москва открыта к диалогу, однако ждет конструктивного подхода от стран Запада. В частности, они должны понимать необходимость устранения первопричин кризиса.

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