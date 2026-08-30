Путин рассказал о причинах СВО на примере косаток и медведей

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Владимир Путин на встрече с педагогами в Московском педагогическом государственном университете объяснил необходимость проведения спецоперации на Украине на примере пищевой цепочки на Крайнем Севере.

Встреча прошла накануне Дня знаний. Один из педагогов рассказал президенту о своей поездке на Северный полюс, которая стала призом за победу в конкурсе "Учитель года России". Путин поинтересовался, видел ли учитель белых медведей. Тот ответил, что удалось увидеть двух огромных медведей.

"Представляете, там рядышком косатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей и на части их разрывают. Все очень интересно. Да-да, такая пищевая цепочка. Об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию", – добавил Путин.

Ранее президент РФ сообщил, что борьба с неонацизмом, русофобией и попытками искоренить все русское стала одной из причин проведения СВО. Он подчеркнул, что Россия не собирается мириться с героизацией нацизма на Украине, начало которой положил киевский режим.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о паузе в мирных переговорах по Украине. По его словам, новых идей по их продолжению пока нет. Он уточнил, что Киев не хочет обсуждать урегулирование мирным путем.