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29 августа, 19:24

Политика

В ГД заявили, что "Википедия" пока обходится штрафами за нарушение законов

Фото: depositphotos/ibphoto​

"Википедия" регулярно подвергается штрафам за неисполнение российского законодательства. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия") в кулуарах Фестиваля новых медиа.

По его словам, "Википедия" продолжает не выполнять пакет необходимых требований, за что получает штрафы, в том числе за распространение общественно значимой недостоверной информации вместо фактов.

При этом парламентарий уточнил, что сведений о возможном применении иных санкций к платформе у него нет, и предложил адресовать этот вопрос регуляторам.

Он также подчеркнул, что в вопросе запретов или разрешений нет избирательности.

"У нас есть принятые и действующие на территории страны федеральные законы. Если кто-то их начинает нарушать, регулятор соответствующим образом начинает реагировать", – пояснил Боярский.

В ночь на 28 августа российские пользователи начали отмечать сбои в работе "Википедии". Проблемы с доступом к онлайн-энциклопедии отмечались в ряде регионов России. На работу платформы пожаловались 210 пользователей.

В январе зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что "Википедия" в ближайшие год или два может подвергнуться частичной блокировке в России.

По его мнению, речь может идти о блокировке тех или иных страниц, которые относятся "к истории России в целом".

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