Движение в центре Москвы открыто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все временные ограничения движения транспорта в центре Москвы сняты. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение было временно заблокировано на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на Боровицкой площади, на Кремлевской набережной по направлению в центр.

Также нельзя было проехать в сторону центра по Большому Каменному мосту, Новоарбатскому мосту и Смоленской улице. Помимо этого, перекрыли Большую Пироговскую улицу на участке от улицы Еланского до проезда Девичьего Поля в обе стороны, а также внутреннюю сторону Садового кольца в районе улицы Крымский Вал.

Кроме того, закрыт был проезд по Конюшковской улице в обе стороны. Помимо этого, движение было заблокировано на Можайском шоссе в районе Аминьевского шоссе по направлению в центр, а также на съезде с Осенней улицы на Рублевское шоссе в сторону области.

