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29 августа, 12:43

Город

Сергунина рассказала о предстоящей реставрации здания Московской федерации профсоюзов

Фото: пресс-служба ДКН

В Мещанском районе Москвы отреставрируют здание Набилковской богадельни – объекта культурного наследия федерального значения. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Историческое здание в Протопоповском переулке, в котором сегодня располагается Московская федерация профсоюзов, построено в XIX веке. Во время реставрации специалистам предстоит привести в порядок его фасады и кровлю", – рассказала Сергунина.

Особое внимание специалисты уделят интерьерам. Им предстоит восстановить лепной и тянутый декор потолков и стен, включая розетки, гирлянды, пилястры и плафоны, а также покрытие пола из художественного наборного паркета. Кроме того, приведут в порядок входные деревянные филенчатые двери с историческим рисунком.

Набилковская богадельня имеет сложную форму с замкнутыми корпусами и внутренним двором. Центральная часть выполнена в стиле позднего классицизма. Ее украшают шестиколонный портик и ротонда с куполом.

Возведение благотворительного комплекса началось в 1828 году. Предположительно, архитектором выступил Афанасий Григорьев. К 1831 году завершилось строительство западного двухэтажного крыла, где открылась богадельня для престарелых людей из разных сословий. В 1870-х годах ансамбль дополнили новыми корпусами.

Во время Первой мировой войны в здании находился госпиталь, а в последующие годы – Набилковская больница и Высшая пограничная школа Объединенного государственного политического управления СССР.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве за первое полугодие 2026-го отреставрировали свыше 30 объектов культурного наследия. Среди отреставрированных объектов – церковь Ильи Пророка, ансамбль усадьбы Покровское-Стрешнево, главный дом усадьбы Румянцева-Задунайского на Маросейке и другие. Одним из самых сложных объектов стал деревянный особняк Мельникова – Емельяновой – Топлениновых в Хамовниках.

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