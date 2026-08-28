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28 августа, 07:36

Город

В Москве завершают реставрацию фасадов арки главного входа в Парк Горького

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Москве завершается реставрация фасадов арки главного входа в Парк Горького на Крымском Валу. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Арка является объектом культурного наследия регионального значения. Предыдущая реставрация проводилась более 10 лет назад. Сейчас специалисты обновили фасады и кровлю: расчистили и докомпоновали белокаменные поверхности, оштукатурили и окрасили фасады в первозданный цвет, привели в порядок кровлю, ворота арки и декоративные элементы на парапете.

Строительные леса уже разобраны. Осталось установить воссозданные и отреставрированные двери и ограждения, смонтировать напольное покрытие смотровой площадки и архитектурно-художественную подсветку, которая улучшит восприятие арки в вечернее и ночное время.

До конца 2026 года также планируется отреставрировать ограду, верхняя часть пролетных секций которой декорирована фризом гирлянд, а столбы венчают стилизованные античные вазоны-амфоры. Все работы ведутся по согласованной проектной документации под контролем Мосгорнаследия.

В 2026 году в Парке Горького выполняются работы в рамках третьего этапа реабилитации и развития территорий. В границы благоустройства вошли пространство у арки главного входа, Ленинская и Фонтанная площади, а также спортивная зона. В сентябре планируется завершить благоустройство площади перед главным входом, для удобства посетителей сделают специальные проходы к остановкам общественного транспорта и подземному переходу в сторону парка искусств "Музеон".

Помещения внутри арки – музей, информационный центр, музыкальный салон и сувенирный магазин – временно закрыты для посещения. Пока идут работы, попасть в парк можно через ближайший от станции метро "Октябрьская" вход у Пионерского пруда, а самый короткий маршрут к Пушкинской набережной проходит от станции метро "Парк культуры".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве за первое полугодие 2026-го отреставрировали свыше 30 объектов культурного наследия. Среди отреставрированных объектов – церковь Ильи Пророка, ансамбль усадьбы Покровское-Стрешнево, главный дом усадьбы Румянцева-Задунайского на Маросейке и другие.

Одним из самых сложных объектов стал деревянный особняк Мельникова – Емельяновой – Топлениновых в Хамовниках. Аварийный сруб потребовал особых усилий: для замены прогнивших бревен и венцов здание вывешивали на особых конструкциях.

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