В Крыму ограничили подачу электроэнергии

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Ограничения подачи электроэнергии действуют на всей территории Крыма из-за повреждений энергетических объектов после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".

"Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах", – сказано в сообщении.

В компании отметили, что перебои с электричеством сохраняются из-за повреждений сети и оборудования в результате атак противника. В настоящее время специалисты в круглосуточном режиме проводят аварийно-восстановительные работы.

Ранее в Севастополе восстановили электроснабжение после атаки ВСУ. Город был обесточен из-за ударов украинских БПЛА по энергетической инфраструктуре. На объектах вводили особый режим.

