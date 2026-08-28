Дни открытых дверей пройдут в трех столичных центрах женского здоровья

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Три центра женского здоровья в Москве 5 и 6 сентября проведут дни открытых дверей. Посетительницы смогут увидеть, как устроены учреждения нового формата, и пообщаться с врачами, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что в июне начал работу 17-й по счету центр женского здоровья. Новый формат приходит на смену женским консультациям, интегрируется в структуру многопрофильных больниц и позволяет выстроить весь маршрут пациентки в одном медицинском пространстве.

Ракова добавила, что дни открытых дверей перед началом работы учреждений стали доброй традицией. Каждую экскурсию посещают более тысячи женщин. В первые выходные сентября двери откроют три центра: при больнице имени В. В. Вересаева, больнице имени Ф. И. Иноземцева и Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка".

Для гостей подготовили экскурсии по кабинетам. Посетительницы смогут задать вопросы акушерам-гинекологам, послушать лекции и поучаствовать в розыгрышах призов. Перед посещением необходима предварительная регистрация.

Во всех центрах помощь организована по единому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Учреждения оснащены современным оборудованием, а логистика выстроена так, чтобы пациентка могла проходить обследования, получать консультации и лечение в одном месте. Также предусмотрены наблюдение во время беременности и после родов, подготовка к ним и забота о репродуктивном здоровье.

Особое внимание уделено комфорту: в центрах создана удобная навигация, оборудованы комнаты матери и ребенка. Работа мультидисциплинарной команды позволяет сопровождать пациентку на каждом этапе – от первого обращения до дальнейшего наблюдения.

Ранее Сергей Собянин напомнил, что в сентябре 2024 года Москва первой в России запустила проект по поддержке репродуктивного здоровья женщин "Стану мамой". Его целью является помощь жительницам в возрасте от 18 до 39 лет в планировании беременности. Также расширена программа неонатального скрининга: теперь она охватывает 38 наследственных заболеваний.