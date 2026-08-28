Собянин: выбросы загрязняющих веществ в Москве снизились в 8,5 раза

Фото: МАХ/"Сергей Собянин. Личный блог"

В Москве за последние 10 лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились в 8,5 раза в расчете на единицу валового регионального продукта. Среднегодовые концентрации основных загрязняющих веществ в 2025 году не превысили гигиенические нормативы, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Недавно был опубликован ежегодный доклад о состоянии окружающей среды в столице за прошлый год. По словам мэра, город с опережением графика выполняет федеральные целевые показатели по сортировке и переработке отходов и много лет подряд возглавляет национальные рейтинги качества жизни и городской среды.

Согласно докладу, содержание оксида углерода в воздухе оказалось в 10 раз ниже предельно допустимых значений, а взвешенных частиц РМ10 – почти на 30% меньше безопасного уровня. Индекс загрязнения атмосферы сохранился на низком уровне – 2,8. С 2011 года этот показатель улучшился более чем вдвое.

Основным источником выбросов в мегаполисе остается автотранспорт. За 10 лет его вредные выбросы снизились почти на 70%. Этому способствовали замена дизельных автобусов электробусами (в Москве их уже более 3,1 тысячи, что составляет более 40% парка), запуск регулярных маршрутов электросудов на Москве-реке, строительство метро и развитие МЦД, а также рост числа электромобилей и гибридов.

Все столичные ТЭЦ работают на природном газе, резервное топливо – уголь и мазут – не использовалось много лет. За последние 5 лет объем выбросов ТЭЦ снизился на 13,4%.

Качество воды в Москве-реке и ее притоках продолжило улучшаться. Содержание нефтепродуктов в центральной части реки за 10 лет сократилось почти вдвое. Концентрация аммония от коммунальных стоков в районе очистных сооружений Курьянова уменьшилась на 70%, а фосфатов – более чем на 60% по сравнению с 2014 годом. Заметно чище стала вода в Яузе и малых реках – Сходне, Сетуни и других.

В ТиНАО качество воды также повышается: по сравнению с 2017 годом уровень органических и биогенных загрязнений в реке Пахре снизился на треть, а в Десне – более чем на 20%. В ближайшие годы планируется комплексная реабилитация многих городских прудов, в том числе с применением инновационных технологий для подавления сине-зеленых водорослей.

Зеленый фонд Москвы занимает примерно 50% территории города. В прошлом году высадили 12 тысяч крупномерных деревьев возрастом 10–25 лет и высотой 4–8 метров. На крупных магистралях высаживают липы, вязы и клены, для прилегающих территорий подходят хвойные и декоративные яблони.

Местные власти также сформировали перечень из 32 инвазивных видов, представляющих опасность для естественного растительного покрова, среди которых оказались борщевик Сосновского, клен ясенелистный, золотарник и рейнутрия. Начиная с 2025 года реализуется систематическая программа по их полному устранению с последующим озеленением территории аборигенными культурами. Завершение этой многоступенчатой работы рассчитано на несколько лет.

Данные мониторинга почв за 2025 год фиксируют стабильную ситуацию: превышений санитарных норм по содержанию солей, тяжелых металлов и других вредных веществ не зафиксировано.

Московская система экологического мониторинга – одна из крупнейших в мире. В городе работают 57 автоматических станций контроля качества воздуха, которые в круглосуточном режиме отслеживают десятки загрязняющих веществ. Сеть систем автоматического контроля выбросов на промышленных и энергетических предприятиях постоянно расширяется. Есть отдельный мониторинг геологической среды для наблюдения за подвижками грунта, а также автоматическая станция на выходе Москвы-реки и лабораторные исследования проб из столичных водоемов.

В 2025 году надзорные органы столичного правительства выдали более 4 тысяч рекомендаций и 1,5 тысячи предостережений по устранению нарушений в сфере природопользования. Искусственный интеллект помогает выявлять незаконные свалки и очаги вредоносных растений, а беспилотные катера используются для экологического надзора на воде.

В эколого-просветительских мероприятиях в 2025 году приняли участие свыше 700 тысяч москвичей, а за последние 10 лет – почти 6 миллионов. Сеть "Экоточки Москвы" расширена до 850 пунктов приема, где собрали более 2,4 тысячи тонн вторсырья. Акция "Елочный круговорот" позволила собрать и переработать в щепу более 48 тысяч новогодних елок.

Сервис "Вывоз ненужных вещей" работает с 2021 года: москвичи могут оставить заявку на портале mos.ru, в приложении "Моя Москва" и на платформе "Электронный дом". В прошлом году с его помощью на утилизацию и переработку отправили более 25 тысяч предметов, также горожане сдали для повторного использования свыше 150 тонн вещей.

Ранее сообщалось, что воздух в столице в июле оказался на 20% чище, чем годом ранее. Этому поспособствовали погодные условия: средняя температура воздуха в указанный период не превышала норму, а осадков было меньше положенного, хотя июль считается самым дождливым месяцем в году.