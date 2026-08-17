Красная книга Москвы пересмотрит категорию редкости ужа и остромордой лягушки

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Специалисты Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН по поручению столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды начали работу над обновленными очерками по разделам "Пресмыкающиеся и земноводные" для четвертого издания Красной книги Москвы, которое выйдет в 2030 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Главной неожиданностью для исследователей стала находка безногой ящерицы – веретеницы колхидской (Anguis colchica). Раньше этот вид считался полностью исчезнувшим на территории старой Москвы (в границах до 2012 года) и имел нулевую категорию редкости. В 2025-м специалисты подтвердили ее присутствие в московской части национального парка "Лосиный остров".

Учитывая скрытный образ жизни веретеницы, которая почти все время проводит в лесной подстилке и трухлявых пнях, ученые не исключают обнаружения новых популяций в зеленых массивах ТиНАО. Специалисты предлагают перевести этот вид из категории 0 ("исчезнувший") в категорию 1 ("находящийся под угрозой исчезновения").

На данный момент в Красной книге зарегистрированы шесть видов рептилий и восемь видов амфибий. По мнению ученых, большинство этих групп требует принятия специфических охранных мер, среди которых выделяются долгосрочное наблюдение, контроль над инвазивными организмами и защита природных водоемов, служащих местами размножения.

На первом этапе ученые проанализировали данные, полученные в 2023–2026 годах, и предложили пересмотреть категории редкости для ряда видов амфибий и рептилий. В предварительный перечень кандидатов на изменение природоохранного статуса вошли обыкновенный уж (Natrix natrix) в связи с восстановлением его численности и остромордая лягушка (Rana arvalis), для которой, напротив, рассматривают повышение защитных мер.

Второй этап работ продлится до конца этого года. Ученые проведут углубленный анализ собственных полевых данных, новых научных публикаций и открытых баз гражданской науки для актуализации представлений о современном распространении и состоянии популяций всех редких видов герпетофауны столицы.

Ранее в "Лосином острове" обнаружили большого подорлика – хищную птицу из Красной книги России. Животное заметили сотрудники научного отдела в Мытищинском лесопарке. Как рассказали в нацпарке, этот вид выбирает для жизни смешанные леса рядом с водоемами. На территории парка подорлику понравился Верхнеяузский водно-болотный комплекс.