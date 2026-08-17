17 августа, 08:06Происшествия
Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом на северо-востоке Москвы
Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Грузовой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом на пересечении Дмитровского шоссе и бульвара Академика Ландау на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
В результате аварии погиб пешеход, еще 5 пассажиров автобуса пострадали. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Прокуратура Северо-Восточного административного округа взяла установление обстоятельств случившегося и результаты проверки под контроль.
В связи с аварией затруднено движение транспорта. Водителям рекомендовано выбирать маршруты объезда.
Ранее ДТП произошло у дома № 29 на улице Победы в селе Полоцком Саратовской области. Мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением и съехал с дороги. В результате происшествия погибли 3 женщины и мужчина.
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