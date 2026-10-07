Фигуристка Петросян стала первой запасной на этапах Гран-при ISU

Фото: legion-media.com/ТАСС/Михаил Терещенко

Российская фигуристка Аделия Петросян стала первой в списке запасных на этапы Гран-при в обновленном рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Она набрала 204,16 балла, сообщила пресс-служба организации.

Согласно правилам ISU, при отказе кого-либо из основных участников место на соревнованиях в первую очередь предлагается фигуристам из списка запасных.

В спортивных парах список возглавляют Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 206,31 балла. В мужском одиночном катании первым запасным стал Евгений Семененко, набравший 292,09 балла.

Ранее стало известно, что по результатам обновления рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU) 13-летний фигурист Александр Плющенко, представляющий Азербайджан, расположился на 109-й строчке.

В активе спортсмена 100 баллов, набранных по итогам международных соревнований за последние три сезона. Лидером юниорского зачета стал японский фигурист Рио Наката, набравший 1 789 очков.