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Молиться во время болезни рекомендуется святым-целителям Пантелеимону, Косме и Дамиану, Агапиту Печерскому, Луке Крымскому, а также Богородице, Господу и святым-покровителям. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

"С духовной точки зрения во время болезни надо молиться, а с врачебной точки зрения надо лечиться", – отметил он.

Иеромонах подчеркнул, что существует практика обращаться к конкретным святым в зависимости от недуга. Например, при болях в голове молятся Иоанну Предтече.

Такие молитвы не являются магией или "волшебной палочкой". По его словам, к обычному врачу за помощью обращаются так же, как к врачу духовному: просят Господа об исцелении, а святых – помочь справиться с болезнью.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал, что без веры в Бога жить невозможно. Он подчеркнул, что вера и надежда на помощь Бога в любых делах помогает человеку преодолеть различные испытания. В свою очередь, Владимир Путин отметил, что ежедневно молится за Россию и за народ страны.