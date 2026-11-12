В РПЦ заявили, что священники-блогеры должны вести аудиторию к Богу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Священники, ведущие блоги, должны помогать людям прийти к Богу, а не развлекать аудиторию. Об этом заявил первый зампредседателя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает РИА Новости.

По его словам, формат видео не важен: вертикальный, горизонтальный или любой другой. Главное, чтобы материал доходил до сердца. Кипшидзе подчеркнул, что церковь поддерживает форматы, которые помогают человеку приблизиться к Богу.

Представитель РПЦ предупредил, что работающие в блогосфере священники находятся на грани. Они не должны превращаться из тех, кто ведет к Богу, в тех, кто развлекает публику. По мнению Кипшидзе, такая угроза существует всегда, но большинство священников либо уже нейтрализовали ее, либо находятся в процессе.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказывал, что цель посещения храма – приобщение к вере, которая делает человека сильным духовно, нравственно, культурно и интеллектуально.

Священнослужитель также обратил внимание на процессы, происходящие в церковной и общественной жизни России. По его словам, это уникальные в контексте Европы явления: созидание церквей, монастырей, строительство храмов и просветительская деятельность, направленная на приобщение человека к Богу.

