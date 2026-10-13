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13 октября, 12:20

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Религиовед Юдин: икона не может быть творением ИИ, поскольку он не молится

Религиовед объяснил, почему икона не может быть творением ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Икона не может считаться творением искусственного интеллекта, потому что нейросеть не способна молиться, сообщил Агентству "Москва" религиовед, историк-ватикaнист, журналист и специалист по католичеству Алексей Юдин.

Таким образом он прокомментировал первое освящение в Белоруссии иконы, созданной нейросетью. На ней изображен святой Карло Акутис, которого называют геймером-айтишником и покровителем молодежи в интернете.

"Икона – это творение человека молящегося. А вот молится ли искусственный интеллект – это очень большой вопрос", – сказал Юдин.

Он напомнил, что искусственный интеллект создан человеком. Это алгоритмы, которые повторяют за людьми, возможно, с фантастической скоростью, но ничего нового сами не производят. Юдин сравнил иконы от нейросети с работами, выполненными на 3D-принтере. По его словам, во дворике библиотеки, где он работает, среди бюстов есть один, сделанный таким принтером, и он сразу выделяется на фоне остальных.

"Похоже, но вот художественного, человеческого, творческого в нем нет", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что почитание святого Карло Акутиса распространяется благодаря его жизненному пути. Дело не в том, что он "шарил здорово по IT", а в том, что у него была удивительно христианская и жертвенная жизнь. Кроме того, создание таких икон в Белоруссии само по себе показывает, насколько широко идет почитание святого.

Слава о святости распространяется независимо от технологий, и заменить человека в иконописи искусственный интеллект не сможет, отметил эксперт.

"Человек все равно победит", – заключил Юдин.

Ранее историк и общественный деятель Николай Саплкин рассказал, что попытки подбирать иконы под конкретные жизненные ситуации – это суеверие и мистицизм. В пример он привел ситуацию, когда для спасения от пожара люди вешают икону "Неопалимая Купина", при пьющих родственниках – "Неупиваемая Чаша", а при глазных болезнях – "Живоносный Источник". Для верующего человека это может казаться нормальным, но дальнейшее следование такому пути ведет к мистицизму.

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