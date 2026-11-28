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Выработку на третьем энергоблоке финской АЭС "Олкилуото" приостановили из-за неисправности клапана, сообщила компания-оператор станции Teollisuuden Voima (TVO).

По данным TVO, пауза нужна для устранения повторно возникшего сбоя. Она займет примерно 8,5 суток. На ядерную безопасность неисправность не влияет.

Ранее на станции регулярно фиксировали сбои. Предыдущий выявили 26 ноября – тогда тоже возникли проблемы с клапаном. В сентябре на третьем энергоблоке обнаружили неисправность парогенератора, в августе этот же блок снизил мощность из-за сбоя двух главных насосов.

Станция расположена на западе Финляндии. Три действующих реактора дают около 30% потребляемой Финляндией энергии.

Ранее Белоруссия направила спасателей к границе с Литвой для мониторинга радиационной обстановки после пожара на Игналинской АЭС. В результате происшествия никто не пострадал. По данным литовского регулятора, радиационной угрозы не возникло. Работы по выводу из эксплуатации станции в зоне возгорания временно приостановили.

