Фото: телеграм-канал "МЧС Беларуси"

Министерство по чрезвычайным ситуациям Белоруссии направило специалистов в приграничный Браславский район Витебской области, чтобы следить за радиационной обстановкой после инцидента на закрытой Игналинской атомной электростанции (АЭС) в соседней Литве. Об этом сообщила пресс-служба белорусского ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что возгорание произошло 17 ноября. Огонь вспыхнул в складском помещении первого блока станции, расположенной в 4 километрах от белорусской границы. Возгорание удалось ликвидировать.

Первоначально литовские власти не сообщали официальных сведений об инциденте, однако позднее национальный регулятор в области ядерной безопасности подтвердил происшествие. По данным регулятора, в результате происшествия никто не пострадал, радиационной угрозы нет. Работы по выводу из эксплуатации станции в зоне вытяжной вентиляции, где произошел пожар, временно приостановили.

Белорусская сторона по установленным каналам связи сообщила Литве о готовности помочь с ликвидацией последствий происшествия и запросила сведения о чрезвычайной ситуации на ядерном объекте, чтобы принять все необходимые меры безопасности.

Ранее японская энергетическая компания Tohoku Electric Power приостановила работу второго энергоблока АЭС "Онагава" в префектуре Мияги из-за выброса пара с радиоактивными частицами. Инцидент произошел в резервуаре, предназначенном для сбора конденсата отработанного пара. Подчеркивается, что выброса радиоактивных веществ за пределы станции не зафиксировано.

