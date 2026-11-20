Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Более 450 тысяч квадратных метров асфальта обновили на шоссе Энтузиастов в Москве – работы шли по всей длине магистрали, включая проезжую часть и тротуары. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

По словам заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, шоссе Энтузиастов соединяет районы Перово, Новогиреево и Ивановское с районами Соколиная Гора, Лефортово и центром города. В ходе работ его сделали комфортной и современной магистралью, добавил он.

Чтобы развести пешеходные и транспортные потоки, на некоторых участках изменили геометрию улиц. Рядом с магистралью обновили три сквера: там отремонтировали дорожки, поставили скамейки и устроили новый газон. Также благоустроили несколько дворов.

Нерегулируемые пешеходные переходы получили контрастное освещение – благодаря этому "зебра" и идущий по ней человек лучше видны водителям в темное время суток. Кроме того, на магистрали появились современные остановки городского транспорта, а трамвайные линии оборудовали приподнятыми посадочными платформами с остановочными павильонами.

Также специалисты разбили свыше 165 тысяч квадратных метров газона, дополнительно планируется высадить более 800 крупномерных деревьев. На текущий момент на магистрали продолжается реконструкция Дангауэровского, Владимирского и Горбатого путепроводов. Работы должны продлить срок службы инженерной инфраструктуры и сделать передвижение удобнее для автомобилистов и пешеходов.

Ранее сообщалось, что Поморскую улицу на северо-востоке столицы расширят вдвое: с двух до четырех полос. Работы ведут в рамках развития дорожной инфраструктуры Отрадного и части Алтуфьевского района. Реализация одного из двух проектов завершена – специалисты уже привели в порядок несколько участков уличной сети.

Они реконструировали Поморскую улицу, дублер Алтуфьевского шоссе и Проектируемый проезд № 4052. На пересечении дорог возле автозаправочной станции появилось круговое движение, а под вторым Алтуфьевским путепроводом уложили новое покрытие.