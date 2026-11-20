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Коллегия адвокатов штата Калифорния приступила к расследованию в отношении бывшего пресс-секретаря Белого дома Кейти Зэкэрайа. Ее подозревают в том, что она неоднократно представлялась юристом, не имея лицензии на юридическую практику, сообщает ТАСС со ссылкой на некоммерческую организацию Campaign for Accountability (CfA).

По данным организации, коллегия направила ей письмо, где уведомила о начале проверки по жалобе от 14 октября. В обращении говорится, что Зэкэрайа могла нарушить калифорнийское законодательство, неоднократно выдавая себя за адвоката.

"Она присваивала себе полномочия, которыми не обладает", – заявила исполнительный директор CfA Мишель Куперсмит.

Как отмечают в CfA, Зэкэрайа никогда не получала допуска к юридической практике ни в Калифорнии, ни в других юрисдикциях США. Об этом не раз писали в прессе.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщала, что Зэкэрайа не смогла сдать экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью в США. Сама она в эфире телеканала Fox News эту информацию подтвердила.

Ранее новым главой аппарата Белого дома стал Стивен Миллер. Президент США Дональд Трамп назвал его одним из своих самых доверенных советников. Отдельно американский лидер поблагодарил за работу экс-главу аппарата Сьюзи Уайлз.