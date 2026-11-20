Фото: vk.ru/gerbertmorales

Причиной смерти основателя регги-группы Jah Division Герберта Моралеса стал сердечный приступ. Об этом рассказала его дочь Мила Моралес, передает РИА Новости.

Девушка уточнила, что исполнитель скончался в больнице.

Моралес умер 20 ноября, ему было 64 года. Похороны пройдут 22 ноября в Израиле.

Музыкант родился в Москве в семье студентки МГУ и кубинского революционера, соратника Эрнесто Че Гевары Леопольдо Моралеса. Он основал Jah Division в конце 1980-х годов. Группа стала одним из первых регги-коллективов России. Широкую известность она обрела после выхода песни Cubana, написанной в 1991 году.

Среди других известных песен Jah Division – "Сказка", "Африка" и "Колыбельная". Также Моралес экспериментировал с русской поэзией и выступал с сольной программой "Регги. Романсы Серебряного века" на стихи Николая Гумилева, Александра Галича и Александра Вертинского.