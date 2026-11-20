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Международная федерация хоккея (IIHF) на следующей неделе рассмотрит вопрос о допуске российских команд к соревнованиям на очном заседании. Об этом сообщил член совета IIHF Вистурс Козиолс, передает ТАСС.

"Совет соберется в Цюрихе в понедельник (23 ноября. – Прим. ред.)", – сказал он, добавив, что заседание продлится до пятницы, 27 ноября.

Козиолс отметил, что совет должен выполнить решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Кроме того, участникам предстоит обсудить, как проводить чемпионаты мира с участием россиян.

Ранее стало известно, что российские хоккеисты не смогут приехать в Чехию на чемпионат мира по хоккею, так как им не выдадут визы. При этом спортсмены из РФ с визами других стран Шенгенской зоны тоже не смогут въехать в Чехию.

До этого власти Канады приняли решение не выдавать визы российским хоккеистам для участия в турнире, который пройдет на территории страны в 2027 году. По данным СМИ, ограничения должны были затронуть в том числе игроков с уже действующими визами.

После этого Международная федерация хоккея сообщила, что Россия не сможет стать участницей молодежного чемпионата мира из-за ограничений со стороны Канады. В ответ министр спорта РФ Михаил Дегтярев потребовал пересмотреть статус IIHF и ее право проводить турниры после решения исключить сборную России из числа участников молодежного чемпионата мира.