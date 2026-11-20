Фото: пресс-служба ВДНХ

24 ноября на ВДНХ начнет работать каток площадью более 20 тысяч квадратных метров – один из крупнейших в столице, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

27–28 ноября на нем состоится открытие зимнего сезона главной выставки страны с выступлениями музыкантов, балетом на льду и играми в хоккей.

"Для посетителей катка подготовили много интересных событий – от детских конкурсов до фестиваля конькобежного спорта "Московские молнии". Здесь будут регулярно проводить утренние зарядки и мастер-классы, а в ночь с 31 декабря на 1 января горожан и туристов ждет новогодняя программа", – отметила Сергунина.

Традиционно дорожки катка расположатся вдоль Главной аллеи и вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Для любителей хоккея оборудуют специальную площадку, а для юных гостей – детский каток. В нескольких локациях с кафе можно будет согреться горячим чаем и подкрепиться ароматной выпечкой.

Самой зрелищной частью программы открытия станет яркий хореографический номер фигуристов. Его покажут 27 и 28 ноября.

Также 27 ноября на хоккейной арене пройдут матч и мастер-класс, которые организуют Олимпийский комитет России вместе с Федерацией хоккея России. Для посещения мероприятий понадобится входной билет на каток.

Ледовая площадка будет работать со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00, а в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Билеты и афиша – на сайте ВДНХ.

1 декабря начнется третий сезон проекта "Зима в Москве". Он объединит больше 500 площадок. По традиции в разных уголках столицы обустроят катки, лыжни и тюбинговые горки, откроют павильоны и ярмарки с товарами городских брендов, организуют культурные, познавательные и благотворительные мероприятия. Тема этого сезона – "Тепло большого города".

Основой событийной программы станут добрые дела. Как и в прошлые годы, на фестивальных площадках "Московских сезонов" будут работать "Домики добра" акции "Москва помогает". Все желающие смогут передать посылки и открытки участникам специальной военной операции и жителям приграничных регионов. Для семей бойцов подготовят подарки и приглашения на новогодние представления.

Тем временем на Северном речном вокзале уже открылся каток. Для гостей подготовили ледовую площадку площадью более 9 тысяч квадратных метров. Одновременно на льду смогут кататься более 1,5 тысячи человек. Дневные сеансы проходят с 10:00 до 15:00, а вечерние – с 17:00 до 22:00.