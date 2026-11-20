Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование о лучшем дизайне новых станций московского метро. Горожанам предложили оценить оформление станций, открывшихся за последние три года на Троицкой, Рублево-Архангельской и Сокольнической линиях, передает портал мэра и правительства столицы.

Результаты помогут определить, какие архитектурные стили, материалы и дизайнерские приемы больше нравятся москвичам. Эти данные специалисты учтут при подготовке будущих стратегических решений по развитию города.

В первую группу вошли станции в ТиНАО: "Потапово" Сокольнической линии, а также "Тютчевская", "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская" Троицкой линии. Их облик отражает динамику развития новых районов и соседство с крупными лесными массивами.

В оформлении станции "Потапово" минимализм сочетается с плавными формами, а подсветка потолка рождает эффект футуристического звездного шатра. Цвета "Коммунарки" отсылают к русскому авангарду 1920-х годов, а сияющая бабочка на стене символизирует перерождение новых районов. Станция "Новомосковская" оформлена в стиле биотек, сочетающем природные формы и технологии. Ее интерьер напоминает о лесах и парках ТиНАО.

Отдельный вопрос посвящен станциям Троицкой линии на юге и юго-западе города. Их отличают оригинальная архитектура, четкие геометрические формы и сложное световое оформление, визуально расширяющее платформы. Например, в оформлении "Университета дружбы народов" архитекторы переосмыслили образ античных философских садов. Роль перголы здесь выполняют ряды колонн и кессонный потолок.

Облик "Вавиловской" связан с научными работами физика Сергея Вавилова по люминесценции. Интерьер построен на мягком контрасте черного и белого, а ряды точечных светильников над платформой имитируют поток световых частиц. В голосовании также участвуют станции "Новаторская", "Генерала Тюленева", "ЗИЛ", "Крымская" и "Академическая".

Еще один вопрос – о дизайне трех станций Рублево-Архангельской линии – "Звенигородской", "Народного Ополчения" и "Бульвара Генерала Карбышева". Оформление первой посвящено героическому прошлому России: путевые стены украшают рельефы древнего Звенигорода, защищавшего подступы к столице.

Пространство "Народного Ополчения" украшают многогранные колонны со встроенной подсветкой, а металлические прямоугольные панели на стенах посвящены героям ополчения и напоминают о подвиге москвичей. Третья станция посвящена подвигу Героя СССР Дмитрия Карбышева. Центральным элементом оформления стали барельефы, посвященные истории инженерных войск.

Голосование доступно пользователям со стандартной или полной учетной записью на mos.ru. За участие начислят баллы городской программы лояльности "Миллион призов", их можно использовать для получения товаров и услуг партнеров или направить на благотворительность.



Ранее в проекте "Активный гражданин" открылось голосование, приуроченное к фотовыставке "Метро – пульс времени". Участникам предложили выбрать не более трех работ из десяти кадров, снятых с 1930-х по 1960-е годы. На фотографиях запечатлены первые пассажиры метро, сотрудники метрополитена и интерьеры станций. Три фотографии, набравшие наибольшую поддержку, покажут на медиаэкранах в вагонах Московского метрополитена.

