"Активные граждане" выберут лучшие архивные фото Московского метрополитена

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" открылось голосование, приуроченное к фотовыставке "Метро – пульс времени", сообщил портал мэра и правительство столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что три фотографии, набравшие наибольшую поддержку, покажут на медиаэкранах в вагонах Московского метрополитена.

Участникам предлагают выбрать не более трех работ из десяти кадров, снятых с 1930-х по 1960-е годы. В список вошли снимки Александра Родченко, Эммануила Евзерихина, Михаила Грачева, Георгия Петрусова, Ивана Шагина, Бориса Вдовенко, Бориса Кудоярова, Ольги Игнатович, Леонида Великжанина и других авторов.

На фотографиях запечатлены первые пассажиры метро – метростроевцы, машинисты и начальники поездов. Кроме того, на кадрах есть сотрудники станций за чтением газеты "Советский метро", пассажиры в вагонах и на платформах, а также интерьеры станций "Киевская", "Белорусская" и "Площадь Революции".

Сама экспозиция проходит в "Мультимедиа-арт-музее" (МАММ), подведомственном столичному департаменту культуры. Выставку организовали в рамках XVI Международной "Фотобиеннале-2026", в нее вошли более 140 снимков Московского метрополитена – от открытия первых станций до наших дней.

"Предлагаем москвичам выбрать архивные фотографии столичного метрополитена, которые будут транслироваться на медиаэкранах московского транспорта. Некоторым снимкам более 90 лет: на них изображены первые пассажиры метро, архитектура станций и поезда", – отметил Ликсутов.

Увидеть все представленные фотографии можно в МАММ до 29 ноября включительно. Билеты на выставку продаются в сервисе "Мосбилет".

Ранее в переходе между станциями "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линий метро начала работу выставка, посвященная Международному фестивалю "НАУКА 0+". До 26 октября включительно у пассажиров есть возможность познакомиться с исследованиями, помогающими готовиться к космическим полетам и разрабатывать технологии для будущих миссий.

