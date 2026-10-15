Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 11:07

Транспорт

"Активные граждане" выберут лучшие архивные фото Московского метрополитена

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" открылось голосование, приуроченное к фотовыставке "Метро – пульс времени", сообщил портал мэра и правительство столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что три фотографии, набравшие наибольшую поддержку, покажут на медиаэкранах в вагонах Московского метрополитена.

Участникам предлагают выбрать не более трех работ из десяти кадров, снятых с 1930-х по 1960-е годы. В список вошли снимки Александра Родченко, Эммануила Евзерихина, Михаила Грачева, Георгия Петрусова, Ивана Шагина, Бориса Вдовенко, Бориса Кудоярова, Ольги Игнатович, Леонида Великжанина и других авторов.

На фотографиях запечатлены первые пассажиры метро – метростроевцы, машинисты и начальники поездов. Кроме того, на кадрах есть сотрудники станций за чтением газеты "Советский метро", пассажиры в вагонах и на платформах, а также интерьеры станций "Киевская", "Белорусская" и "Площадь Революции".

Сама экспозиция проходит в "Мультимедиа-арт-музее" (МАММ), подведомственном столичному департаменту культуры. Выставку организовали в рамках XVI Международной "Фотобиеннале-2026", в нее вошли более 140 снимков Московского метрополитена – от открытия первых станций до наших дней.

"Предлагаем москвичам выбрать архивные фотографии столичного метрополитена, которые будут транслироваться на медиаэкранах московского транспорта. Некоторым снимкам более 90 лет: на них изображены первые пассажиры метро, архитектура станций и поезда", – отметил Ликсутов.

Увидеть все представленные фотографии можно в МАММ до 29 ноября включительно. Билеты на выставку продаются в сервисе "Мосбилет".

Ранее в переходе между станциями "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линий метро начала работу выставка, посвященная Международному фестивалю "НАУКА 0+". До 26 октября включительно у пассажиров есть возможность познакомиться с исследованиями, помогающими готовиться к космическим полетам и разрабатывать технологии для будущих миссий.

Читайте также


транспортметрогород

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика