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13 октября, 20:02

Транспорт

Фотовыставка "Россия без фильтров" открылась в метро Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Фотовыставка "Россия без фильтров" открылась в переходе между станциями "Проспект Вернадского" Сокольнической и Большой кольцевой линий Московского метрополитена. В экспозицию вошло более 20 фотографий разных уголков страны, сообщила пресс-служба Дептранса.

На снимках можно увидеть Кавказские горы, мыс Токаревского во Владивостоке, северное сияние, лед Байкала, морские пейзажи и знаковые достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга.

Авторами фото выступили участники одноименного межкультурного конкурса для иностранных студентов вузов России, который организовала Ассоциация иностранных студентов при поддержке Минобрнауки. В работах они продемонстрировали Россию такой, какой увидели и запомнили во время жизни и учебы.

Выставка будет работать до 27 октября включительно.

Ранее в переходе между станциями "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линий метро открылась выставка, посвященная Международному фестивалю "НАУКА 0+". По 26 октября включительно пассажиры смогут познакомиться с исследованиями, которые помогают готовиться к космическим полетам и разрабатывать технологии для будущих миссий.

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