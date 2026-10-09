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09 октября, 12:50

Культура

В столичном метро открылась выставка, посвященная фестивалю "НАУКА 0+"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

В переходе между станциями "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линий московского метро открылась выставка, посвященная Международному фестивалю "НАУКА 0+". Об этом сообщает столичный Дептранс.

С 9 по 26 октября включительно пассажиры смогут познакомиться с исследованиями, которые помогают готовиться к космическим полетам и разрабатывать технологии для будущих миссий.

Посетители экспозиции узнают, как ученые изучают воздействие космического полета на организм человека, проверяют оборудование для будущих экспедиций и моделируют условия космоса на Земле. Отдельная часть выставки посвящена экспериментам, проводимым на борту Международной космической станции.

Экспозицию организовали в рамках Международного фестиваля "НАУКА 0+". Его проводят министерство науки и высшего образования России и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова при поддержке Российской академии наук.

Ранее в московском метро открылись две фотовыставки, приуроченные к десятилетию науки и технологий и 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

Экспозиция "Наука в лицах" разместилась на втором ярусе транспортного хаба "Деловой центр" и будет доступна до 12 октября включительно. Она знакомит посетителей с фотопортретами 30 российских ученых, в том числе лауреатов премии президента России, и рассказывает об их исследованиях, открытиях и профессиональном пути.

Вторая выставка – "По русским адресам Китая" – работает в переходе между станциями "Динамо" Замоскворецкой линии и "Петровский парк" Большой кольцевой линии до 14 октября включительно. В экспозицию вошли более 15 фотодокументов, посвященных Харбину и Шанхаю – двум центрам русской культуры в Китае.

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