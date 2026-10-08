"Мосбилет" приглашает с 12 по 18 октября на Московскую музейную неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Музеи, подведомственные столичному департаменту культуры, можно посетить бесплатно в рамках Московской музейной недели, которая пройдет с 12 по 18 октября, сообщил портал мэра и правительства столицы.

У каждой площадки свой день свободного входа. Чтобы попасть в музей, нужно заранее оформить электронный билет в сервисе "Мосбилет". Подойдет полная или стандартная учетная запись Mos ID. Подробности опубликованы на странице акции, которая традиционно проходит в третью неделю месяца.

В понедельник, 12 октября, открывает двери музей-панорама "Бородинская битва". Главный экспонат – панорама "Бородино" кисти Франца Рубо, одна из самых больших в мире. С 1 октября здесь работает выставка "Ароматы времени" о продукции российских кондитерских фабрик, парфюмерных производств и текстильных мануфактур, появившейся на прилавках к столетию Отечественной войны 1812 года.

В этот же день также работает музей "Старый Английский Двор" с палатами на Варварке: в 1556 году Иван Грозный передал дом английским купцам Московской торговой компании, основанной в Лондоне. Здесь до 1 ноября открыта выставка "ГОСТ. Россия 1967–2006" об артефактах повседневной жизни гостиницы "Россия".

Во вторник, 13 октября, в "Мультимедиа-арт-музее" проходит XVI международная "Фотобиеннале-2026", где представлено семь выставок. Одна из центральных – "Театр подсознания" заметной фигуры мировой фотографии Роджера Баллена. Выставка "Лиля Брик: икона стиля и муза авангарда" приурочена к 135-летию со дня рождения героини. Также горожан пригласили на выставку "Метро – пульс времени" о новых станциях, построенных за последние 15 лет.

Также в Московском музее современного искусства на Петровке показывают ретроспективу "Рухин. Шаг в беспредметность", а в образовательном центре в Ермолаевском переулке – выставку "Стежки, крючки и красная нить" об одежде в искусстве XX–XXI веков.

14 октября мемориальные квартиры Музея Маяковского откроют для посетителей. В "Квартире на Большой Пресне" расскажут о творческом пути поэта, а в Студенецком переулке покажут выставку "Маяковский читает" о круге его чтения.

15 октября Государственный биологический музей имени Тимирязева представит свою основную экспозицию. В этот же день бесплатно открыт павильон № 31 "Геология" с выставкой "12 признаков живого", а Музей Владимира Высоцкого на Таганке покажет выставку "Песенка о переселении душ", которая идет с 9 октября по 2 ноября.

16 октября Музей Есенина приглашает в Дом-музей в Большом Строченовском переулке, где постоянная экспозиция рассказывает о рязанских корнях поэта и его семье. В "Есенин-центре" открыты две выставки: "Память о поэте" к 30-летию музея и "Мне приснилось рязанское небо…" о его лирике. Днем можно заглянуть в усадьбу Измайлово: в большом выставочном зале работает экспозиция "Измайлово – царская вотчина XVII века", а в южном корпусе – выставка керамики "Открытое хранение. Печи и изразцы" с дополнением "Научили(сь)".

17 октября Государственный музей обороны Москвы покажет выставку о защите столицы в 1941–1942 годах. Пять тематических залов расскажут, как строилась оборона города, как жили и сражались москвичи и какой ценой далась победа.

18 октября Дом русского зарубежья имени Солженицына представит экспозицию "Русское зарубежье. Пути и судьбы" о судьбах эмигрантов. Продолжить можно в Музее-квартире Солженицына на Тверской, где идет выставка "Александр Солженицын и музыканты-современники" к 100-летию Галины Вишневской. Второй адрес – Галерея Александра Шилова на Знаменке с выставкой "Рисунок – основа всего" о карандашной графике мастера.

Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные, 10 и 11 октября, павильон "Умный город" на ВДНХ приглашает на праздничную программу "10 лет #ВМесте". Она приурочена к юбилею проекта. За 10 лет выставку посетили более 1,3 миллиона человек. Сама экспозиция увеличилась более чем в полтора раза. К юбилею была подготовлена программа, которая показывает, как технологии становятся частью повседневной жизни.

