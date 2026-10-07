"Мосбилет" предлагает узнать археологические тайны "Коломенского"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Археологические коллекции музея-заповедника "Коломенское" охватывают период от раннего железного века до начала XX века. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

По словам историка, заведующей сектором "Археология" музея-заповедника "Коломенское" Ольги Таценко, фонды музея содержат огромное количество экспонатов, которые позволяют представить будничную жизнь людей, населявших эти места на протяжении тысячелетий.

Особую ценность представляют массовые материалы – черепки от горшков, обломки посуды и другие фрагменты бытовых предметов. Они помогают датировать более интересные находки и воссоздать хозяйственный уклад.

Как добавила историк, река Москва в древности была и дорогой, и кормилицей, поэтому Коломенское было заселено задолго до прихода славян. Изначально ландшафт здесь был другим – густые леса, которые человек расчистил для жилья и посевов.

Одним из древнейших поселений на территории музея-заповедника является Дьяково городище, где в VIII веке до нашей эры жили люди дьяковской культуры. Поселение просуществовало более тысячи лет. Носители этой культуры не оставили письменных памятников, поэтому о них известно только по археологическим находкам.

Среди них – грузики дьяковского типа, которые, вероятно, использовались для плетения веревок, и маленькая посуда, предположительно имевшая ритуальное значение. Как уточнила Таценко, дьяковцы были современниками Римской империи.

В XVI веке в Коломенском была построена церковь Вознесения (1532 год). Раскопки вокруг храма позволили обнаружить коллекцию белого камня с резьбой, которой на самом здании уже нет.

По мнению Таценко, резьба могла быть сбита после пожаров XVI – начала XVII века и сохранилась только в археологических слоях. Фрагменты с изображением виноградных гроздьев помогают реконструировать первоначальный облик церкви.

В XVII веке Коломенское стало загородной резиденцией царя Алексея Михайловича. Деревянный дворец занимал огромную территорию, но был разобран при Екатерине II. В XXI веке его воссоздали по обмерам и описаниям. На месте старого дворца проводились раскопки, в ходе которых нашли изразцы – керамический декор, украшавший печи.

Таценко отметила, что посетители, гуляя по липовой аллее от Спасских до Передних ворот, идут по территории бывшего дворца, а под ногами у них лежат эти изразцы.

Археологию нельзя увидеть на прогулке, так как она скрыта под землей, но ее можно изучить в музейных залах. В ансамбле Передних ворот работает экспозиция "Вехи истории Коломенского", в подклете церкви Вознесения – выставка "Молитва в камне", посвященная находкам, связанным с храмом.

В "Атриуме" открыта выставка "Архитектура древнего города. Люди и технологии", где представлена большая коллекция изразцов и сруб, найденный на подоле Московского Кремля. Объединенный билет на эту выставку и экспозицию "Сохраняя наследие. Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке" можно приобрести через сервис "Мосбилет".

Коллекции музея постоянно пополняются. Поскольку "Коломенское" имеет статус музея-заповедника, сотрудники обязаны охранять и скрытые археологические слои. Любым земляным работам предшествуют исследования.

Историк добавила, что в ходе недавних археологических работ были заложены шурфы и раскопы и новые находки скоро поступят в музейные хранилища.

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