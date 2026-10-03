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03 октября, 13:40

Общество

Сергунина рассказала о новом выставочном проекте музея-заповедника "Царицыно"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Новый выставочный проект музея-заповедника "Царицыно" откроется 22 октября в Большом дворце, в рамках него пройдет экспозиция "КультНаук’ XVIII. Эпоха Просвещения в частных собраниях России", которая займет восемь залов. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Посетителям представят более тысячи экспонатов из 19 частных коллекций. Многие из них ранее не выставлялись. В экспозицию войдут старинные книги, фарфоровые изделия, предметы быта, а также приборы и инструменты, использовавшиеся для научных открытий.

Один из залов посвятят изучению воздушного и космического пространства. Там покажут изображения первых аэростатов и телескопы, с помощью которых ученые наблюдали за небесными телами. Еще два зала займут редкие издания, в том числе "Российская грамматика" Михаила Ломоносова, прописи, буквари и учебные пособия.

Отдельную часть экспозиции посвятят фарфору, получившему широкое распространение в XVIII веке. Также посетители увидят минералы и горные породы, среди которых азурит, малахит, розовый кварц и тигровый глаз. Их изучение способствовало развитию различных областей, включая медицину и искусство.

Кроме того, в "Царицыно" представят навигационные приборы, старинные часовые механизмы и устройства для прослушивания музыки – от шкатулок до автоматонов.

Интерактивные зоны позволят гостям попробовать себя в роли исследователей. Посетители смогут узнать, как были устроены первые модели воздушных шаров, и разобраться в принципах работы различных механических приводов.

"Посетители смогут увидеть больше тысячи экспонатов из 19 частных коллекций, многие из них никогда раньше не выставлялись. Это старинные книги, изделия из фарфора, предметы быта и, конечно, приборы и инструменты, которые позволяли делать научные открытия", – рассказала Сергунина.

Между тем во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино 5 октября состоится торжественное открытие фестиваля сербской культуры. В этот день гостям представят художественную выставку "Как дома. Путешествия по Сербии", а в 19:00 начнется праздничный концерт сербской песни и танца.

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