Фестиваль сербской культуры пройдет в Библиотеке иностранной литературы в октябре

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Фестиваль сербской культуры состоится с 1 по 31 октября во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино, сообщила пресс-служба учреждения.

В программе – книжные и художественные выставки, лекции, встречи со специалистами в области литературы, языкознания и искусства, мастер-классы и концерты.

Торжественное открытие запланировано на 5 октября. Гостям представят художественную выставку "Как дома. Путешествия по Сербии", а в 19:00 начнется праздничный концерт сербской песни и танца. Российские и сербские коллективы исполнят эстрадные и народные песни, а также сербские национальные танцы.

Ключевым событием фестиваля станет круглый стол "Российско-балканский диалог в гуманитарной сфере в регионах РФ и на Балканах: реальный опыт и перспективы взаимодействия", который пройдет 22 октября. Весь октябрь в Центре славянских культур будут работать книжная выставка "Дорогами Сербии" и художественная выставка "Как дома. Путешествия по Сербии".

Ранее сообщалось, что с 14 по 20 ноября в Москве состоится 20-я "Транспортная неделя". Ключевой темой заявлена обновленная Транспортная стратегия России до 2050 года. Центральными событиями станут Международный форум и выставка "Транспорт России", которые пройдут с 18 по 20 ноября в Гостином Дворе. Программу откроют Спартакиада и Международный творческий фестиваль студентов транспортных вузов.

