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28 сентября, 17:57

Наука

Ракета Starship нового поколения впервые отправилась на орбиту

Фото: AP Photo/Eric Gay

Американская SpaceX запустила с космодрома Starbase в Техасе ракету Starship нового поколения в первый полет на орбиту. Трансляция велась на странице компании в X.

Одной из главных задач миссии станет штатное развертывание спутников.

Помимо Starship, беспилотная система высотой примерно с 40-этажный дом включает ускоритель Super Heavy. Во время миссии корабль должен провести около 10 часов в полете и совершить шесть витков вокруг Земли, после чего приводниться в Тихом океане к западу от Чили.

Если план будет выполнен, этот полет станет самым продолжительным для Starship. Выход на орбиту остается одной из ключевых целей программы.

С 2023 года SpaceX провела 13 испытательных запусков Starship, однако все они проходили по суборбитальной траектории. На разработку системы компания уже направила более 15 миллиардов долларов, программа продолжается почти 10 лет.

В перспективе SpaceX планирует использовать Starship для более частых запусков спутников Starlink, а также для лунных миссий NASA. Бизнесмен Илон Маск ранее говорил, что его компания рассчитывает со временем довести частоту запусков до сотен и даже тысяч Starship в год, что станет беспрецедентным показателем для космической отрасли.

Ранее с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником. Запуск обеспечил расчет космических войск Воздушно-космических сил России. Космический аппарат приняли на управление наземные средства космических войск ВКС. С аппаратом установили устойчивую телеметрическую связь.

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