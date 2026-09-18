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18 сентября, 10:22

Наука

Ракета "Союз-2.1б" с космическим аппаратом Минобороны стартовала с космодрома Плесецк

Фото: МАХ/"Роскосмос"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк утром 18 сентября. Космический аппарат успешно вышел на орбиту, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что запуск обеспечил расчет космических войск Воздушно-космических сил России. После старта ракету взяли на сопровождение наземные системы управления Космического центра имени Германа Титова.

Космический аппарат, выведенный на орбиту в интересах Минобороны РФ, приняли на управление наземные средства космических войск ВКС.

"С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", – уточнили в МО.

Ранее ракета-носитель "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с космодрома Байконур. После выхода на орбиту корабль направится к Международной космической станции, чтобы доставить туда около 2,4 тонны грузов. Среди них – топливо, питьевая вода и кислород.

Ракета "Союз-2.1б" с грузовым кораблем "Прогресс МС-35" стартовала с Байконура

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