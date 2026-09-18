Один человек пострадал в массовом ДТП на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Один человек пострадал в ДТП с пятью автомобилями на 114-м километре трассы М-4 "Дон" в Подмосковье, передает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

По предварительной версии, все авто двигались в попутном направлении, однако в какой-то момент они столкнулись. В итоге единственного пострадавшего доставили в больницу. Полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее 15-летний пассажир питбайка погиб в результате ДТП в подмосковном Одинцове. Авария произошла 18 сентября на улице Садовой. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По их предварительным данным, 16-летний водитель питбайка не справился с управлением и транспортное средство упало. Его пассажир оказался под колесами грузовика. От полученных травм подросток скончался на месте.

