Причиной массового ДТП на Кутузовском проспекте стал выезд авто на встречную полосу

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП Москва"

Причиной массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве стал выезд автомобиля на встречную полосу, сообщила пресс-служба столичного управления ГАИ.

По данным ГАИ, после выезда на встречную полосу автомобиль столкнулся с другими транспортными средствами. В итоге повреждения получили 8 машин. В результате дорожной аварии 1 человек погиб, а еще 3 пострадали.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

ДТП в районе дома 41 на Кутузовском проспекте произошло 18 сентября. Предварительно установлено, что несколько человек оказались зажаты в своих автомобилях.

Из-за аварии на Кутузовском проспекте по направлению в центр перекрыты четыре полосы. Водителей призвали выбирать пути объезда.

