Экс-возлюбленный блогера Шурыгиной назвал ее болезнь в СИЗО обычной простудой

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/gusevsvyatoslav

Бывший возлюбленный блогера Дианы Шурыгиной Святослав Гусев опроверг информацию о том, что она серьезно заболела в СИЗО. По его словам, у девушки обычная простуда, сообщает Super.

Ранее подруга Шурыгиной сообщила, что в камере было достаточно холодно, поэтому блогер заболела ангиной и была вынуждена начать принимать антибиотики. Она добавила, что у девушки с собой мало одежды, а посылки идут долго.

Гусев подтвердил, что блогер действительно простыла, однако никаких осложнений у нее нет. А ангина является обычной реакцией организма на инфекцию. При этом он отметил, что для девушки любое заболевание является дополнительным риском из-за множества проведенных ранее операций, в том числе пластических.

Против Шурыгиной возбуждено уголовное дело о распространении порнографии. Причиной стали публикации откровенных фото и видео в ее телеграм-канале. В мае суд отправил ее под домашний арест, однако в июле мера пресечения была изменена на заключение под стражу. Блогер будет находиться в СИЗО до 19 октября.

Позже стало известно, что девушка начала ходить в храм при изоляторе. В письмах экс-возлюбленному она также жаловалась, что сотрудники следственного изолятора задерживают посылки с личными вещами. Однако во ФСИН заявили, что эта информация не соответствует действительности.

