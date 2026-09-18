Лукашенко заявил, что Белоруссия должна выращивать больше картофеля

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна производит недостаточно картофеля, и распорядился увеличить посевные площади. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого".

В ходе рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области Лукашенко заслушал доклады об уборке картофеля, новых сортах белорусской селекции и технологиях хранения. Он отметил, что нынешние площади под эту культуру сравнительно невелики, и поставил задачу правительству за зиму найти новые рынки сбыта и определить, где она будет возделываться.

Кроме того, Лукашенко раскритиковал состояние земледелия в Могилевской области.

"Переводите область на военное положение и начинайте работать. Иначе разговор у нас будет последний", – обратился он к чиновникам и поручил в течение года кардинально исправить ситуацию.

Лукашенко также предупредил помощника президента – инспектора по Могилевской области Надежду Котковец о "железобетонном спросе" с нее.

Ранее Лукашенко призвал жителей страны присмотреться к избингу и активнее покупать пустующие дома и участки в небольших населенных пунктах, чтобы жить подальше от городской суеты. Так уже делают россияне, а "белорусы не слышат", сказал глава государства.