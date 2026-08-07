Лукашенко призвал белорусов приобретать избы в селах, пока их не скупили россияне

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны присмотреться к избингу и активнее приобретать пустующие дома и участки в небольших населенных пунктах, чтобы быть подальше от городской суеты, сообщило агентство БелТА по итогам совещания по вопросам обеспечения сельских жителей товарами.

Глава государства отметил, что в республике развивают опорные сельские населенные пункты – агрогородки и крупные деревни. Кроме того, ремонтируются и строятся новые дороги, повышаются требования к торговому обслуживанию на селе. В будущем именно такие поселения, бывшие центры колхозов и совхозов, останутся и продолжат развиваться.

По мнению президента, для торговли удобно, что они расположены в основном вблизи крупных дорог. При этом маленькие деревушки, возможно, частично исчезнут или преобразуются в другие форматы.

Один из таких форматов – избинг, который уже получил распространение в Белоруссии, но пока в основном за счет россиян. Лукашенко напомнил, что давно призывает приобретать пустующие дома и участки в небольших населенных пунктах.

"Оказывается, россияне – они батьку услышали: скупают вот эти участки. <...> И они пустующие избы скупают, ремонтируют, в порядок приводят, где-то сносят. А белорусы меня не слышат", – отметил глава государства.

Лукашенко добавил, что через время белорусы "будут руками разводить", однако будет уже поздно.

Ранее психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев объяснял, что покупка и восстановление старинного дома являются инструментом саморегуляции и заземления человека. В эпоху информационной перегрузки и "клипового мышления" мозг горожанина находится в состоянии перманентной гиперстимуляции, а восстановление старого дома становится символом устойчивости и безопасности.

