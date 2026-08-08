Дожди с грозами и похолодание ожидается на выходных в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

На выходных, 8 и 9 августа, жара в Москве сменится более прохладной погодой, а также пройдут дожди с грозой. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В субботу, 8 августа, в столице возможны кратковременные дожди и грозы, температура воздуха не поднимется выше 22–24 градусов. По словам синоптика, после прохождения холодного фронта в регион начнет поступать более прохладный воздух.

"Ветер у нас повернет на северо-западный, и ночью при грозе возможны локальные порывы до 12–15 метров в секунду", – рассказала она.

В воскресенье, 9 августа, осадков не ожидается. Ночью в Москве будет 13–15 градусов, днем – 22–24. По области температура составит 11–16 градусов ночью и 20–25 днем.

Синоптик отметила, что в выходные температура будет соответствовать климатической норме, поэтому столичный регион сможет отдохнуть от жары, установившейся во второй половине рабочей недели.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в выходные, 8–9 августа, Волгоградскую и Астраханскую области накроет экстремальная жара до 42 градусов. В Ростовской, Запорожской и Херсонской областях температура может подняться до 40 градусов, что примерно на 7 градусов выше нормы.