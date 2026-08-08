Два человека погибли при столкновении катеров на Волге в Самарской области

Фото: MAX/"Центральное МСУТ СК России"

Два человека погибли при столкновении двух катеров в Самарской области. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел вечером 7 августа на Волге в районе села Задельное Красноглинского района Самары. По предварительным данным, судоводитель одного из катеров не убедился в безопасности движения и допустил столкновение с другим маломерным судном. Погибли два человека, находившиеся на его борту.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Правоохранители дадут оценку по статьям о нарушении правил безопасности движения ии эксплуатации маломерного судна, повлекшего гибель людей.

Ранее в Саратовской области на Волгоградском водохранилище катер наехал на шестилетнюю девочку. Ребенок получил множественные травмы от винта моторного судна. После телемедицинской консультации пострадавшую доставили в московский Институт неотложной детской хирургии и травматологии доктора Л. М. Рошаля.