Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 08:56

Происшествия

Два человека погибли при столкновении катеров на Волге в Самарской области

Фото: MAX/"Центральное МСУТ СК России"

Два человека погибли при столкновении двух катеров в Самарской области. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел вечером 7 августа на Волге в районе села Задельное Красноглинского района Самары. По предварительным данным, судоводитель одного из катеров не убедился в безопасности движения и допустил столкновение с другим маломерным судном. Погибли два человека, находившиеся на его борту.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Правоохранители дадут оценку по статьям о нарушении правил безопасности движения ии эксплуатации маломерного судна, повлекшего гибель людей.

Ранее в Саратовской области на Волгоградском водохранилище катер наехал на шестилетнюю девочку. Ребенок получил множественные травмы от винта моторного судна. После телемедицинской консультации пострадавшую доставили в московский Институт неотложной детской хирургии и травматологии доктора Л. М. Рошаля.

Читайте также


происшествиярегионы

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика