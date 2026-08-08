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08 августа, 08:41

Политика

Получивший убежище в РФ испанец стоял за раскрытием данных 400 шпионов НАТО, ЦРУ и СБУ

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Испанский ИТ-специалист и преподаватель Энрике Ариас Хиль, разыскиваемый Европолом и получивший политическое убежище в России, стоял за раскрытием персональных данных около 400 сотрудников украинских и испанских разведслужб, связанных с НАТО, ЦРУ и СБУ. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Это заняло у меня три месяца работы. Так что пускай будут очень осторожны", – сказал Ариас.

Среди выявленных сотрудников были бригадные генералы, полковники и подполковники. В частности, он упомянул подполковника испанского Разведывательного центра Вооруженных сил (CIFAS), который, по его словам, связан с НАТО и Украиной и занимается когнитивной войной.

Кроме того, Ариас сообщил о получении фотографий и данных более чем 1 тысячи испанских полицейских.

Ранее российские хакеры заявили, что получили документы, которые подтверждают непосредственное участие НАТО в ударах по территории России. До этого они сообщали о специалисте по гибридной войне Барте де Вахтере, связанном с разведкой НАТО, который передавал СБУ координаты российских нефтяных и газовых объектов в Ленинградской и Калининградской областях, а также танкера "Газпрома" со сжиженным природным газом.

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