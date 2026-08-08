Автобусы трех маршрутов перестанут заезжать к МЦД Рижская

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Маршруты автобусов м9, № 265 и 778 изменятся с 8 августа в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"С 8 августа автобусы м9, № 265 и 778 не будут ходить через МЦД Рижская", – говорится в сообщении.

Изменения связаны с проведением строительных работ в Водопроводном переулке.

Ранее электробусы начали курсировать на маршрутах С908 и № 1971, которые соединяют столицу с Московской областью. Маршрут № 1971 связывает станцию метро "Сходненская" с жилым комплексом "Мишино" в городском округе Химки. Электробусы маршрута С908 следуют от платформы Чертаново до поселка Измайлово.

Между тем на западе столицы, на маршруте № 275, начали работать новейшие электробусы поколения А5. Они следуют через районы Солнцево, Тропарево-Никулино, Очаково-Матвеевское, Можайский, Фили-Давыдково, Кунцево и Филевский Парк.

