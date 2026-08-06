Более 400 новых автобусов Мосгортранса вышли на 37 пригородных маршрутов

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

В 2026 году парк Мосгортранса пополнили более 400 современных автобусов для поездок в область. Новая техника уже обслуживает 37 пригородных маршрутов, а на этой неделе начнет работать на маршрутах № 1981 и 1484. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, с 2025 года реализуется проект "Москва – область", в рамках которого пассажиры в Подмосковье получают обслуживание по высоким стандартам московского транспорта. По поручению Сергея Собянина в парки Мосгортранса поступают новые автобусы. За все время пассажиры совершили на 52 пригородных маршрутах более 20 миллионов поездок.

Автобусы российского производства выходят на маршруты проекта "Москва – область". Среди них – КамАЗ-4290, "Ситимакс-9", ЛиАЗ "Ситимакс-12", НефАЗ-5299 в городской и пригородной модификациях. Благодаря обновлению подвижного состава вырос уровень сервиса для пассажиров.

Вся техника полностью приспособлена для маломобильных горожан: низкий пол на входе, просторные накопительные площадки, откидные аппарели и кнопки вызова водителя в салоне и снаружи. Персонал проходит специальное обучение – водители уточняют нужную остановку и помогают с посадкой и высадкой.

Совместно с правительством Московской области ведется модернизация транспортной инфраструктуры в Подмосковье. Специалисты реконструируют остановки, увеличивают посадочные площадки и обустраивают пешеходные подходы.

В 2025 году в систему городского транспорта включили 25 действующих пригородных маршрутов на северо-западном и западном направлениях. Это стало возможным благодаря договоренности между правительствами столицы и области.

На маршрутах внедрены стандарты московского транспорта: комфортное расписание, удобные интервалы движения, современный подвижной состав и квалифицированный персонал.

Проезд можно оплатить картой "Тройка", приобрести и пополнить ее в кассах и автоматах метрополитена или онлайн через приложения "Метро Москвы" и "Московский транспорт". После удаленного пополнения карту нужно активировать на валидаторе в салоне автобуса.

До 2028 года в систему московского транспорта планируют включить не менее 30% действующих пригородных маршрутов. Это позволит сделать поездки комфортнее и даст импульс развитию транспортной инфраструктуры региона, в том числе установку современных остановочных павильонов, выделенные полосы, создание новых и реконструкцию существующих транспортных узлов.

Работа ведется в соответствии с целями нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее сообщалось, что новый маршрут проекта "Москва – область" № 1484 начнет работать 8 августа. Он свяжет микрорайон Подрезково со станцией метро "Планерная". Благодаря запуску маршрута местные жители смогут добираться сразу до двух станций метро, а также МЦД-3.