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05 августа, 12:14

Транспорт

Движение трамваев в Строгине по выходным дням восстановят с 8 августа

Фото: ТАСС/Олег Елков

Движение трамваев в столичном районе Строгино по выходным дням восстановят с 8 августа. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Маршруты № 10, 15, 21, 30 и 31 вновь будут курсировать по обычному расписанию. При этом временные автобусы 010 и 021 перестанут работать.

Движение трамваев временно прекратили в Строгине по выходным дням с 25 июля. Ограничения действовали и в районе станции МЦК Коптево. На период ограничений маршруты № 23 и 29 объединили. Они следовали по единому пути от метро "Сокол" через метро "Войковская" и Соболевский проезд до метро "Дмитровская".

Меры были связаны с завершением капремонта трамвайных путей на Строгинском мосту. Работы проводились без полного закрытия движения.

Ранее изменилось движение поездов дальнего пригорода Курского направления. Корректировки затронут ночные часы 6–7, 9–10, 10–11 и 17–18 августа. С 19:50 до 05:50 будет закрыт путь "на Москву" на станции Столбовая. В связи с этим поезда на участке Чехов – Гривно в обе стороны проследуют по пути в область.

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