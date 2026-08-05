Заславский продолжит работать профессором в ГИТИС

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Бывший ректор ГИТИС Григорий Заславский продолжит работу в вузе в должности профессора. Об этом он сообщил Агентству "Москва".

"Я пока остаюсь профессором кафедры истории театра России", – подчеркнул Заславский.

Кроме того, он указал, что не знает о действиях правоохранителей в отношении него.

Заславский покинул пост ректора ГИТИС по собственному желанию 4 августа. Его заявление подписала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова. Выборы исполняющего обязанности ректора заведения проведут 15 сентября.

Вместе с тем СМИ писали, что правоохранители якобы начали проверку по факту трудоустройства детей Заславского и законности выплаты им заработной платы.

Заславский возглавлял институт на протяжении 10 лет. На должность ректора его назначили 16 мая 2016 года. В октябре 2021 года его переизбрали на новый пятилетний срок.

