Лайма Вайкуле заявила о готовности взять автомат и пойти воевать против России

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле во время интервью радиостанции Deutsche Welle (организация внесена в реестр иноагентов, признана нежелательной на территории РФ) заявила, что готова отправиться воевать против России. Об этом сообщила "Газета.ру".

В ходе беседы исполнительницу спросили, что она будет делать в случае, если "Россия нападет на Латвию". Вайкуле восприняла вопрос всерьез и ответила, что возьмет в руки оружие.

"Я возьму автомат. Не знаю, я оптимист. Я, на самом деле, все время такая", – сказала певица.

Ранее СМИ писали, что Вайкуле получит более 20 миллионов рублей от организации фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2026. По данным журналистов, певице выделили грант в 3 миллиона рублей от Юрмалы на проведение мероприятия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что фестиваль Вайкуле является "адовым лицемерием". По ее словам, организаторы мероприятия продолжают использовать зародившийся в СССР проект, одновременно критикуя советское прошлое. Дипломат назвала это проявлением двойных стандартов.