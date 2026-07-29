Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Музыкальный фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале является "адовым лицемерием", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, организаторы мероприятия продолжают использовать зародившийся в СССР проект, одновременно критикуя советское прошлое. Дипломат назвала это проявлением двойных стандартов.

Захарова напомнила, что благодаря композитору Раймонду Паулсу, в частности, состоялась карьера Вайкуле, а также ее "подруги" певицы Аллы Пугачевой. Но теперь Рига запрещает песни Паулса, потому что когда-то их исполняли те, кто находится в санкционных списках Латвии.

"Это же конец всего. Конец всего в прямом смысле слова: логики, ну про честь, мораль я вообще не говорю, правды. Для Латвии это конец свободы, потому что они бьют по своим, они своих ставят на колени. Они своих уничижают", – подчеркнула она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль осуждает желание властей Латвии исключить русский язык из латышских СМИ, так как это поражает в правах огромное число жителей страны. Также он назвал сообщения о якобы планируемой атаке России на объекты в Прибалтике "свежей порцией страшилок", чтобы Рига продолжила "промывать" мозги своему населению.

