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Кремль осуждает желание властей Латвии исключить русский язык из латышских СМИ, так как это поражает в правах огромное число жителей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не новая политика латвийских властей. Ненависть ко всему русскому и русскоязычному они проявляют давно, это их постоянная характеристика. Здесь можно только выразить полное неприятие", – сказал Песков журналистам.

Также он прокомментировал слова президента Литвы Гитанаса Науседы о якобы планируемой атаке РФ на объекты в Прибалтике. По словам Пескова, это лишь "свежая порция страшилок", чтобы продолжить "промывать" мозги своему населению и готовить его к дальнейшей милитаризации.

Для этого, отметил пресс-секретарь президента РФ, нужен образ врага. Поэтому страны региона продолжат втягивать в военную инфраструктуру НАТО.

Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис выступил за полную ликвидацию русскоязычного контента в латвийских СМИ. По мнению министра, у русскоязычного содержания нет оснований для существования в "независимом европейском национальном государстве", особенно с учетом военной обстановки.

