Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Певец Дима Билан признался, что возвращался к бывшим после расставания. Артист рассказал об этом на съемках клипа с Anna Asti на песню "Эпилог", которая посвящена встрече двух людей, разорвавших отношения год назад, передает "СтарХит".

По словам Билана, он не раз возобновлял отношения спустя время после разрыва. Артист отметил, что, если партнеры до конца "что-то не отпустили", история может повториться.

"И, кстати, в эту реку можно зайти еще раз, опять же, только через какую-то определенную встречу. Проходило время, и я вступал опять в одни и те же отношения раза два", – поделился певец.

Вместе с тем Билан обратил внимание, что у людей могут складываться ситуации, где "слишком много нажито", например совместные истории, недвижимость и прочее.

Резюмируя, певец указал, что если речь идет о личных отношениях, то лучше созвониться и предложить спокойно обсудить вопросы за чашкой кофе. Он подчеркнул, что это и есть взрослый подход, и призвал взять способ "на вооружение".

Ранее Билан признался, что готов покончить с холостяцкой жизнью. Он раскрыл, что его сердце не свободно и он находится в отношениях. По его словам, он любит и любим.