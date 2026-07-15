15 июля, 16:44В мире
Шоу Меган Маркл "С любовью, Меган" номинировано на "Эмми"
Фото: netflix.com
Кулинарное шоу супруги принца Гарри Меган Маркл "С любовью, Меган" стало номинантом на премию "Эмми". Об этом сообщается на сайте премии.
Проект номинирован в категории "Выдающаяся программа о стиле жизни". Позднее данную информацию также подтвердила сама Маркл в социальных сетях.
"Огромные поздравления замечательной съемочной группе, продюсерам и команде, работавшим над сериалом", – говорится в публикации.
Второй сезон кулинарного шоу, вышедший в 2025 году, не попал в топ-10 даже в первую неделю, хотя праздничный спецвыпуск, напротив, вошел в мировой топ-10. Позднее стало известно, что проект также не получил продления на третий сезон.
Как сообщали зарубежные СМИ, Маркл планировала после завершения шоу сосредоточиться на развитии собственного бренда и делиться кулинарным контентом в соцсетях.
Между тем принц Гарри с семейной четой прибыл на родину. СМИ писали, что Карл III ожидал их визита, поскольку планировал обсудить возможность встречи с внуками. Король практически не контактировал с ними после отъезда сына в США в 2020 году.